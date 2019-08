Coltivava marijuana in terreno vicino al mare: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dal XII° Nucleo Elicotteri di Catania e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato il 28enne catanese Salvatore Flora, già sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento ai servizi sociali, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari, grazie anche alla visione privilegiata del personale di volo sull’elicottero, hanno potuto accedere nel fondo agricolo di proprietà del soggetto, posto all’interno del Villagio Jonio a San Francesco La Rena, precisamente in via Oleandro, dove, tra la fitta vegetazione, hanno scovato una piantagione di canapa indiana. Nel complesso i carabinieri hanno sequestrato 35 piante, tutte di oltre tre metri d’altezza, servite da un moderno impianto dotato anche di centralina di irrigazione. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

