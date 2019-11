Coltivazione "in house" ai piedi dell'Etna: sequestrate 1000 piante di marijuana

Coltivazione di stupefacente all’interno di villetta nella zona pedemontana del catanese. La polizia ha fatto irruzione arrestando per coltivazione e detenzione a fini di spaccio 6 pregiudicati. I poliziotti della Squadra Mobile di Catania intervenuti all’interno di due abitazioni hanno sequestrato circa 1.000 piante di marijuana essiccata dell’altezza di oltre 1,5 metri, 4 chilogrammi circa della stessa sostanza già confezionata e un impianto per la coltivazione in house delle piante perfettamente organizzato con sofisticati impianti di condizionamento, illuminazione e aerazione ed allacciato abusivamente all’Enel. Hanno sequestrato, altresì, consistente materiale per il confezionamento dello stupefacente.

