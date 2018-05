Tondo Gioeni, per Enzo Bianco la nuova viabilità farà diminuire il traffico | VIDEO

"Era da tanto - ha detto Bianco - che non si faceva una strada nuova Catania. E questa è molto importante perché alleggerirà il traffico sulla circonvallazione proprio all'altezza del Nodo Gioeni. Le vetture che fino a oggi giungevano sulla circonvallazione dalla via Caronda non potranno più entrare da quel punto, in cui si creava il massimo della confusione. Dovranno percorrere le vie Rosso di San Secondo, Giuffrida Castorina e dei Salesiani e raggiungere la circonvallazione o dalla via Vincenzo Giuffrida o dal viale Vittorio Veneto. Ciò, secondo gli esperti, ridurrà il volume di traffico sul Tondo Gioeni"