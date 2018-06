Comune, il sindaco Pogliese incontra l'arcivescovo Gristina

Il sindaco Salvo Pogliese ha incontrato l’Arcivescovo Metropolita, Salvatore Gristina, per uno scambio di opinioni sulle emergenze sociali cittadine su cui, con ruoli distinti, sono impegnati sia l’amministrazione comunale che l’Arcidiocesi di Catania.

ll neo primo cittadino ha delineato all’Arcivescovo le linee guida della nuova amministrazione Ccmunale che mette al primo posto i bisogni della persona umana nelle varie espressioni della personalità dell'individuo. In questo senso, Pogliese ha ribadito di apprezzare il ruolo insostituibile e determinante del volontariato no profit, quotidianamente impegnato per fronteggiare i bisogni delle fasce più deboli della popolazione che vive a Catania, talvolta in condizioni ambientali e sociali degradate. Tra gli argomenti del cordiale colloquio anche le questioni legate alle festività agatine e alla loro organizzazione.

Dal canto suo, Monsignor Gristina ha rivolto al sindaco Pogliese un caloroso augurio di buon lavoro nell’interesse della comunità, auspicando una sempre maggiore collaborazione con l’Amministrazione Comunale.