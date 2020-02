Concorso fotografico ad Aci San Filippo per la festa del patrono

Giovedì 20 febbraio 2020, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del patrono San Filippo d’Agira in Aci San Filippo, lo staff del Museo Verticale d’Arte Sacra “Benedetto XVI” di Aci San Filippo propone il Photo contest "#il20febbraio:arte, fede & folklore” per fotoamatori. Nella giornata del 20 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19 sarà possibile partecipare gratuitamente al contest fotografico.