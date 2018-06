Condannato per reati contro il patrimonio e la persona

I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato il 21enne Andrea Cirino Greco, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Messina. L’uomo, condannato dai giudici peloritani per furto aggravato e lesioni personali aggravate in concorso, reati commessi a Taormina nel settembre del 2016, dovrà scontare la pena equivalente ad anni 2, mesi 3 e giorni 2 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.