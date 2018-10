A Catania il primo congresso regionale dei notai

"Notai siciliani a confronto": questo il titolo del primo congresso regionale di categoria che si svolgerà a Catania venerdì 19 e sabato 20 ottobre all’hotel Mercure Excelsior. Una due giorni che si propone come momento di dibattito, informazione e aggiornamento per tutti i professionisti dell’isola, al fine di fare piena luce sui mutamenti e sulle novità in ambito normativo ed economico, anche attraverso il contributo di importanti rappresentanti istituzionali e di esperti in materia. I lavori della tavola rotonda di venerdì 19 ottobre saranno aperti, dopo i saluti delle autorità, dal presidente del consiglio notarile etneo Giuseppe Balestrazzi. Successivamente, il presidente del comitato notarile siciliano Renato Caruso introdurrà l’intervento del presidente del consiglio nazionale del notariato Salvatore Lombardo, a cui seguiranno le relazioni del consigliere Melchiorre Macrì Pellizzeri e del vicepresidente della cassa nazionale Francesco Attaguile.