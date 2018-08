Coniugi morti ad Adrano, si sospetta abuso di droga: indaga la polizia

Sono il 51enne Antonino Bua e sua moglie, di 48 anni, Concettina Barbera i coniugi trovati morti nella loro casa di Adrano ieri pomeriggio. I corpi sono sono stati scoperti dalla figlia della coppia che era andata a trovare i genitori. Secondo i primi rilievi del medico legale non si tratterebbe di una morte violenta. La polizia, che indaga, esclude l'omicidio: c'e' il sospetto che i due abbiamo utilizzato droga, forse tagliata male. E che piu' in generale ne abbiano fatto un uso smodato. A fare chiarezza sulla causa del decesso sara' l'autopsia disposta dalla Procura di Catania: domani il pm di turno nominera' un consulente tecnico per accertare la causa del decesso. Bua aveva precedenti penali per detenzione di droga e furto. Sua moglie era incensurata.