Conservatorio Bellini a rischio chiusura, l'appello a Mattarella

In una lettera indirizzata al Capo dello Stato Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il direttore del conservatorio Bellini di Catania Carmelo Giudice lancia un appello alle istituzioni per chiedere di statizzare l'istituto, che pur essendo la più grande accademia musicale non statale d'Europa, per numero di iscritti ed espansione territoriale, è a rischio chiusura per mancanza di risorse. Il conservatorio, infatti, è finanziato dal comune di Catania e dall'ex provincia regionale, entrambe sull'orlo del dissesto.

Nei giorni scorsi, la senatrice del M5S Tiziana Drago e il deputato nazionale del M5S Santi Cappellani hanno sottoposto il tema della statizzazione degli istituti musicali al ministero dell'Istruzione, riscontrando attenzione sul tema.

"Il M5S - dicono le deputate regionali Angela Foti e Gianina Ciancio - è al fianco dei docenti dell'Istituto che rappresenta un'eccellenza nel panorama accademico musicale nazionale ed europeo, anche sul fronte dell'offerta formativa. L'accademia, peraltro, ha registrato nell'anno accademico appena concluso una delle più alte percentuali di iscritti su scala nazionale, e anche per l'anno 2018-2019 si registra un boom di domande". "Chiediamo al Governo - affermano - di raccogliere l'appello di docenti del conservatorio, che ancora attende i contributi per l'anno 2017 dall'ex provincia di Catania, oggi città metropolitana. Realtà artistiche e accademiche di rilievo come questa non possono essere abbandonate, al contrario vanno valorizzate e sostenute".