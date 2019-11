Pregiudicato va in carcere dopo essere stato ferito a colpi di pistola

La polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Catania nei confronti di Salvatore Consoli, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di evasione. Il provvedimento accoglie gli esiti di indagini, avviate la notte dello scorso 3 novembre ed eseguite dalla aquadra mobile , a seguito della segnalazione dell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco nel quartiere San Giorgio.

Consoli è stato attinto alla gamba destra all’interno della propria abitazione in quella occasione. Il ferimento era maturato in un contesto familiare e l'uomo, poco prima di essere colpito, nonostante fosse agli arresti domiciliari con l’apposizione del braccialetto elettronico per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, ha reiteratamente violato la prescrizione cui era sottoposto uscendo dall’abitazione e ritornandovi in stato di ebbrezza alcolica. Espletate le formalità di rito, è stato pertanto associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza.