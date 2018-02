Enzo Savarino eletto nuovo segretario regionale della Filbi

Enzo Savarino è il nuovo segretario regionale della Filbi, l’organizzazione Uil dei lavoratori dei Consorzi di bonifica e irrigazione. È stato eletto dai delegati al congresso, che s’è tenuto oggi nella sala convegni della Uila di Catania. La segreteria è composta anche da Giovanni D'Angelo, Giovanni D'Avola e Leonardo Mulè. Nel corso dell’assemblea, dopo la relazione di Enzo Savarino che in questi anni è stato il coordinatore della Filbi Sicilia, sono intervenuti il segretario generale Filbi Uil, Gabriele De Gasperis, e i segretari di Uila Sicilia e Uil Catania, Nino Marino ed Enza Meli. Dall’assemblea catanese De Gasperis, Marino e Savarino hanno inviato un “sollecito” alla classe politica regionale.

“È doveroso garantire finalmente stabilità e prospettive di rilancio per la bonifica siciliana ed i suoi dipendenti per assicurare ai cittadini siciliani ed al comparto agricolo i necessari servizi irrigui e di manutenzione del territorio, a maggiore ragione in previsione di una stagione estiva che rischia di essere difficile come la precedente. La Filbi chiede pertanto la costituzione di una Consulta della Bonifica come momento di confronto permanente con la Regione". Gabriele De Gasperis ed Enzo Savarino hanno, quindi, sottolineato come “il 2018 sarà l’anno in cui ripartirà la trattativa per il contratto nazionale di settore, ulteriore sfida di un settore vitale che può crescere ed erogare servizi unicamente valorizzando il capitale umano costituito dal personale dei Consorzi”.