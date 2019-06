Consulte giovanili siciliane, Federico Scalisi nominato commissario provinciale

Il presidente dell’Assemblea delle Consulte Siciliane Alessandro Magistro ha nominato Federico Scalisi commissario provinciale di Catania per le politiche giovanili, lo stesso è studente del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, ricopre il ruolo di Senatore Accademico, già rappresentante degli studenti in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti di Catania, Consiglio di Corso di Laurea e Comitato per lo Sport Universitario. Delegato del sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso per la Consulta Giovanile locale.

"Ringrazio il Presidente Magistro - dichiara Scalisi - per la nomina e per la sua fiducia. Attraverso un lavoro accurato e coordinato, avvicineremo i giovani della provincia di Catania - continua Scalisi- alla conoscenza di questo importante organismo regionale, istituendo le Consulte dove mancano all'interno di un territorio importante come quello della nostra Provincia. I giovani sono il presente e futuro delle proprie comunità e delle nostre Istituzioni".