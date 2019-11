Commerciante aveva manomesso i contatori per risparmiare

I carabinieri di Randazzo hanno denunciato un commerciante del luogo, di 52 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. I militari ed i tecnici dell’Enel hanno accertato che l’uomo, pur di far risultare un consumo inferiore almeno del 70 per cento ai contatori attestati sull’abitazione privata e l’attività commerciale di compravendita di macchine agricole, non aveva esitato a manomettere il regolare meccanismo di registrazione del contatore. I tecnici dell’energia elettrica hanno provveduto a ripristinare il regolare funzionamento dei misuratori.