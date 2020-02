Contributo di locazione, si può presentare domanda fino al 26 marzo

Da oggi e fino al 26 marzo è possibile presentare al Comune di Catania la richiesta di assegnazione del contributo a integrazione del canone di locazione per il 2018.

Gli interessati possono presentare istanza entro 30 giorni presso il protocollo generale del Comune di Catania, a mezzo raccomandata postale, anche non statale, o tramite pec all’indirizzo comune.catania@pec.it entro e non oltre il 26 marzo 2020.

Lo schema delle domande di ammissione è anche disponibile presso l’U.R.P. di piazza Duomo Palazzo degli Elefanti, le Municipalità, i Centri Sociali, e anche presso l’Ufficio Gestione Immobili di Edilizia Residenziale e non Residenziale Pubblica e Social Housing sito in piazza Spedini,5.

Per garantire e promuovere il diritto alla casa, gli uffici di servizio Caf Uil sono a disposizione dei cittadini che dovranno produrre i certificati Ise e Isee richiesti dal bando.

Gli operatori Uil, inoltre, sono pronti con la consueta competenza e cortesia a fornire ogni chiarimento in merito all’istanza di contributo abitativo. Gli uffici Caf del “Sindacato dei Cittadini” in via Sangiuliano 365, via Duca degli Abruzzi 74/c e piazza Ottorino Respighi 4 a Catania sono aperti tutti i giorni lavorativi dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.