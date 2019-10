Controlli a tappeto dei carabinieri: denunce per ricettazione ed evasione

I carabinieri di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato numerosi servizi di controllo stradale nel quadro di specifiche attività disposte in ambito provinciale, a seguito dei quali hanno denunciato: un 29enne di Zafferana Etnea per il reato di ricettazione poiché, a bordo del suo camion, trasportava un grosso trattore agricolo provento di furto nel comune di Mascali nello scorso mese di settembre; un 48enne ripostese per il reato di evasione poiché, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, è stato individuato e fermato mentre tranquillamente si aggirava per le strade cittadine del centro jonico; una 30enne di origine romena che, nonostante il suo evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di sostanze alcoliche, si rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari; 6 giovani ai quali, dopo aver effettuato la perquisizione della loro autovettura, sono stati rinvenuti 10 grammi di marijuana, nonché complessivamente controllato 31 persone e 17 veicoli, redigendo 19 verbali per la contestazione di violazioni al C.d.S. per mancanza di copertura assicurativa ed omessa revisione dell’autoveicolo.