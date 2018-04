Controlli antiterrorismo in città: ispezioni in b&b, negozi e punti di partenza

Nuovi controlli antiterrorismo a Catania. La polizia di Stato ha controllato vari b&b, la stazione del bus, l'aeroporto e gli esercizi pubblici più gettonati dagli extracomunitari. Nel complesso, sono state identificate 106 persone di nazionalità estera per verificarne l’eventuale radicalizzazione religiosa: 5 persone, in procinto di partire alla volta di Napoli, sono state bloccate perchè sprovviste di documenti e denunciate in quanto risultate non in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale.

Un cittadino di nazionalità rumena in partenza per il Belgio, è stato bloccato e condotto in Questura poiché destinatario della notifica di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare per essersi reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della convivente.

Le strutture ricettive e gli esercizi commerciali controllati sono in tutto 13, compresi internet point e kebab. In quest’ultimo caso, il controllo amministrativo a carico di due di essi, in una zona centrale di Catania, ha fatto emergere la commissione di numerose violazioni a varie normative, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle infrazioni in materia igienico sanitaria, dalla mancanza di 'scia' per la vendita di generi alimentari, alla contestazione della frode in commercio per la messa in vendita di prodotti surgelati non segnalati come tali. Il personale della polizia di frontiera e ferroviaria hanno infine sottoposto a più approfonditi controlli i rispettivi terminal, identificando rispettivamente 1125 e 32 persone.