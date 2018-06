Giro di vite contro parcheggiatori, lavavetri ed auto senza assicurazione

Si intensificano i controlli di polizia per scovare i veicoli sprovvisti di assicurazio oppure privi della revisione obbligatoria. Sempre alta la guardia anche sul fronte della sicurezza sul lavoro e sui controlli generici alle attività commerciali. La questura ha annunciato un giro di vite anche per i parcheggiatori abusivi, che rappresentano un vero e proprio “tormento” per i cittadini catanesi, insieme ai lavavetri.

Anche in questo campo verrà attuata un’azione più incisiva, tesa a ridurre il fenomeno e a contrastarne la presenza sul territorio. Diverse pattuglie di volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato presidieranno il lungomare della Plaja, rappresentando un valido presidio di primo sostegno in tutti quei casi in cui l’osservazione di possibili scenari d’intervento e il conseguente precoce allertamento delle forze dell’ordine costituiscono un elemento fondamentale per evitare più gravi conseguenze.