Migliaia di controlli della municipale: violazioni in diminuzione

Negli ultimi dieci giorni la polizia municipale ha portato a termine dei servizi di controllo per il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus Sono state impiegate 16 pattuglie al giorno e controllate 1.365 persone, denunciandone 30 ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Agenti e ispettori, inoltre, hanno controllato 1.152 esercizi commerciali, denunciando 7 titolari ed elevando 59 sanzioni amministrative. Tutte le comunicazioni di notizia di reato elevate fino al 25 marzo verranno trasmesse alla Procura della Repubblica e al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge. I servizi di controllo sono stati effettuati principalmente a Piazza Nettuno, Piazza Europa, Corso Italia, Largo Taormina, via Rosso di San Secondo, Piazza dei Martiri, Piazza Giovanni XXIII, Viale Africa, via VI Aprile e Viale Mario Rapisardi, sito nel quale è stato effettuato un costante pattugliamento e sono stati elevati numerosi verbali per sosta in doppia fila o irregolare.

In alcuni casi anche con l’utilizzo dello street control. Riguardo alla nuova violazione amministrativa introdotta dall' art.4 del decreto del 25 marzo, lo schema di verbale è stato predisposto dal Comandante del Corpo Stefano Sorbino, seguendo le recentissime indicazioni della circolare nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che è già stato distribuito a tutti gli operatori della polizia municipale, per la contestazione delle infrazioni che, comunque, stanno diminuendo.