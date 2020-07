Controlli della municipale, chiuso un negozio abusivo e multati due ambulanti

La polizia nunicipale di Catania nella sola giornata di ieri ha sottoposto a controllo 60 attività commerciali e 208 persone tra esercenti e avventori, per verificare il rispetto delle normative dettate per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. In via Di Prima, nel vecchio quartiere San Berillo, è stata disposta la chiusura di un esercizio commerciale, gestito da un cittadino senegalese. Oltre a risultare sprovvisto di qualunque autorizzazione amministrativa al commercio, era anche privo, all’atto del sopralluogo, di strumenti di protezione individuale.

Per questi motivi il personale, intervenuto insieme all'Asp veterinaria, ha sanzionato l’esercente con due verbali amministrativi dell’importo complessivo di 3,5 mila euro (mancanza di Scia e mascherina protettiva), procedendo anche alla chiusura provvisoria dell’esercizio commerciale per 5 giorni. Sono stati controllati, inoltre diversi venditori ambulanti su strada e sanzionati due operatori, in via Empedocle e in via Cesare Beccaria. Oltre ad occupare abusivamente il suolo pubblico con cassette di frutta e verdura, sono risultati sprovvisti di autorizzazione amministrativa alla vendita e dei requisiti professionali.

Ai due ambulanti sono stati elevati verbali amministrativi per un importo totale di 7,5 mila euro e la loro merce è stata posta sotto sequestro e devoluta in beneficenza alla Caritas Diocesana. Anche nei prossimi giorni, su direttiva del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Polizia Municipale Alessandro Porto, verranno svolti serrati controlli annonari per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute e garantire il rispetto delle regole a tutela della leale concorrenza commerciale e della salute pubblica, anche con riferimento al contrasto della diffusione del Coronavirus.