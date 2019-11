Controlli serrati nelle strade del calatino: multe e sequestri

I carabinieri di Caltagirone hanno effettuato una serie di posti di controllo e di verifiche alle attività commerciali. Al fine di garantire l’osservanza delle norme comportamentali del codice della strada e soprattutto a seguito dei tragici incidenti stradali che hanno caratterizzato il recente passato nella provincia etnea, sono state elevate 73 contravvenzioni.

Nello specifico, ecco l'elenco delle contestazioni: 1 per circolazione con veicolo con revisione ripetutamente omessa, 1 per guida senza patente, 3 per omesso uso delle cinture di sicurezza,4 per superamento dei limiti velocità, 26 per superamento dei limiti velocità oltre i 10 km/h e non superiore ai 40 km/h, 34 per superamento dei limiti velocità non oltre i 10 km/h, 1 per veicolo privo di copertura assicurativa, 1 per rifiuto di custodire il veicolo sequestrato, 1 per veicolo con caratteristiche o dispositivi non funzionanti,1 per guida con patente scaduta di validità. E' stata ritirata una patente e la sospensione di altre quattro autorizzazioni di guida.

Si è proceduto al sequestro di un automezzo ed al fermo amministrativo di un altro. Inoltre, sono stati controllati 44 veicoli e 63 persone tra le quali uno straniero, irregolare nel territorio nazionale, per il quale il prefetto di Catania ha disposto l’espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Le ispezioni delle attività commerciali, effettuate su 4 esercizi pubblici, hanno determinato a carico di uno di essi l’emissione di una sanzione di 516 euro per mancata emissione della ricevuta fiscale. Nell’ambito dello stesso servizio, inoltre, i Carabinieri specializzati del Nas e del Nil hanno effettuato il controllo di due aziende, operanti nel settore terziario, a seguito del quale è emersa la presenza di 4 lavoratori irregolari che svolgevano la loro attività in “nero”. La constatazione dell’illecito ha comportato la denuncia all’autorità giudiziaria dei titolari delle società e la relativa sospensione di essa e la sanzione amministrativa di 17.120 euro.