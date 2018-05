Controlli della polizia lungo le vie del centro storico di Catania. Controllati 23 veicoli e 38 persone. Inoltre, sono state elevate 54 contravvenzioni al Codice della strada, 11 per omessa revisione,13 per mancato uso del casco protettivo; 10 per mancanza di assicurazione, 6 per mancato arresto all’alt Polizia, 2 per guida senza patente e 2 per circolazione senza documento al seguito, 7 per divieto di sosta, 1 per patente scaduta, 1 per uso del telefono alla guida, 1 per transito con semaforo rosso, per un totale di € 20.234,00. Inoltre, sono stati sequestrati 4 veicoli per mancanza di copertura assicurativa, e 4 motoveicoli venivano posti in fermo amministrativo per mancato uso del casco. Infine, sono stati effettuati 8 controlli a soggetti sottoposti a regime degli arresti domiciliari.