Controlli a Librino, multe ad automobilisti e chioschi per 27mila euro

Nuovi controlli di polizia a Librino, in via Zia Lisa e in viale Bummacaro. Sono 40 le persone controllate e 257 i veicoli ispezionati, con varie multe per infrazioni al codice della strada:8 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 9 per mancato utilizzo del casco, 1 per guida senza patente perché mai conseguita, 9 per inottemperanza all’alt intimato dalla polizia, 6 per mancata revisione, 2 per mancata esibizione di documenti, 1 per incauto affidamento, 1 per uso del cellulare durante la guida. Si è proceduto anche al controllo di alcuni esercizi commerciali, tra cui due chioschi, sanzionati entrambi per occupazione del suolo pubblico senza concessione, mediante la collocazione di tavolini e sedie in plastica per favorire le consumazioni dei clienti. Complessivamente sono state contestate infrazioni per totale di circa 27 mila euro.