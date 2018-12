Controlli della polizia al Policlinico, sanzioni per uso del cellulare alla guida

Nei giorni scorsi gli agenti del ommissariato Borgo-Ognina e del reparto prevenzione crimine, in collaborazione con guardia di finanza e polizia locale, ha effettuato una serie di controlli plessi dell’ospedale Policlinico “G. Rodolico” di via Santa Sofia, luogo in cui è stata potenziata la vigilanza e dov’è stato istituito un posto di polizia. All’interno dell’ospedale, sono stati controllati due tunisini, di cui uno sprovvisto di documenti d’identità e di regolare permesso di soggiorno: a seguito di attività investigativa, è emerso che lo straniero non ha ottemperato all’ordine di espulsione e di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, già emanato con decreto del Questore di Catania. Non solo, durante l’identificazione, l’uomo ha anche fornito false generalità ai poliziotti, verosimilmente per sviare gli investigatori. Ciò ha comportato per lo straniero una denuncia in stato di libertà per i reati di false generalità a pubblico ufficiale.

L'indagato è stato trattenuto presso gli uffici della Questura e, successivamente, trasferito al CPR di Trapani. Sempre all’interno del plesso ospedaliero, sono stati effettuati controlli che hanno consentito di accertare numerose violazioni al codice della strada, tra cui molte per mancanza assicurazione, omessa revisione e uso del cellulare alla guida. Ben 5 persone sono state sanzionate perché non si sono fermati all’alt loro imposto. Sono state controllate, infine, numerose attività commerciali e sono state elevate sanzioni legate al diffuso fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico.