Controlli della polizia a San Cristoforo, multe per 15 mila euro

Controlli della polizia nel quartiere di San Cristoforo. Gli agenti, insieme alla guardia di finanza e alla polizia locale, hanno emesso 37 verbali per violazioni al Codice della strada per quasi 15 mila euro e sequestrati 19 veicoli.

Tra le violazioni maggiormente rilevate, spiccano le guide di motocicli senza casco e la mancata copertura assicurativa. Sono stati controllati ben 112 veicoli e, tra questi, è stata trovata un'autovettura rubata nei giorni scorsi.

I controlli agli esercizi commerciali hanno portato all'emissione di tre verbali per violazioni amministrative, nello specifico per mancata emissione di scontrino fiscale e, in un caso, anche per omessa installazione di misuratore fiscale, per un totale di 2.000 euro di sanzioni.