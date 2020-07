La polizia potenzia i controlli su strada a San Cristoforo

Il commissariato di San Cristoforo, impegnato in un'attività di controllo del territorio, nello scorso fine settimana ha potenziato i servizi su strada nel centro storico, in vista dell’intensificarsi delle attività connesse alla “movida”. I poliziotti hanno contestato diverse violazioni al codice della strada per svariate migliaia di euro, ed hanno sequestrato una decina di veicoli per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e omesso utilizzo del casco.

Sabato, in particolare, gli operatori di polizia hanno denunciato in stato di libertà una donna per riciclaggio, in quanto era in possesso di un ciclomotore di provenienza furtiva con telaio contraffatto, sequestrando contestualmente il mezzo. Nel corso della stessa serata gli agenti hanno denunciato in stato di libertà, il pregiudicato F.R., di Catenanuova, per detenzione ai fini di spaccio di circa 25 grammi di marijuana. Il totale delle sanzioni contestate ai sensi del codice della strada ammonta a euro 10.423.