Internet point raccoglieva scommesse: multa da oltre 11mila euro

I carabinieri di Aci Castello hanno effettuato alcuni controlli ad esercizi pubblici che in si occupano dell’attività di raccolta scommesse. Il servizio di controllo è stato effettuato con il supporto di personale dei Monopoli di Stato ed ha riguardato, tre esercizi siti rispettivamente in via Ara Di Giove ed in via Firenze. In particolare è emerso che in quest’ultima attività commerciale era consentito l’esercizio abusivo della scommessa sui siti internet dedicati, ciò in totale assenza di specifica autorizzazione a fronte invece di quella rilasciata, esclusivamente, come “Internet Point”. A seguito delle contestazioni, il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’autorità giudiziaria e, inoltre, è stata elevata una sanzione nei suoi confronti di 11mila e 500 euro.