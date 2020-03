Controllo straordinario del territorio: 3 denunciati, oltre 60mila euro di sanzioni

I carabinieri di Paternò, eseguendo un controllo straordinario del territorio nel territorio di competenza, hanno denunciato un 68enne di Paternò, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, sorpreso alla guida di un autoveicolo con la patente revocata da pregresso decreto della Prefettura di Catania. Hanno inotre denunciato un 34enne di Paternò, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, sorpreso fuori dalla propria abitazione in orario non consentito così come disposto dalla misura di prevenzione. Una denuncia per guida senza patente è stata fatta un 18enne di Paternò, sorpreso ancora alla guida del proprio veicolo con recidiva nel biennio. E' stato segnalato alla Prefettura di Catania un 16enne di Paternò, trovato in possesso di due dosi per complessivi grammi 3 di marijuana. Complessivamente sono state elevate 74 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un ammontare di oltre 62mila euro, sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 30 veicoli, ritirate 21 documenti di guida e circolazione e decurtati complessivamente 73 punti alle patenti di guida. Nel medesimo contesto operativo sono state identificate 134 persone e controllati 81 veicoli.