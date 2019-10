Convocato il consiglio comunale per decidere l'affidamento del servizio rifiuti

Il presidente Giuseppe Castiglione ha convocato per martedì 8 ottobre alle ore 19 il Consiglio comunale. All’ordine del giorno l’affidamento, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Catania suddiviso in 4 macro lotti.Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento ed assunzione dell’impegno di spesa con carattere di urgenza. All’ordine del giorno anche l’istituzione della Commissione Consiliare Speciale e temporanea denominata Patto per Catania.