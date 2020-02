Coronavirus, Bianco (Anci): "Occorre responsabilità di tutti"

"Occorre senso di responsabilità e serietà da parte di tutti. Non sempre sta accadendo: assistiamo ad atteggiamenti di panico che non aiutano la gestione di una situazione complessa come quella che sta vivendo il nostro Paese. Ciò riguarda i cittadini, ovviamente, ma in alcuni casi anche i rappresentanti istituzionali".

Lo ha detto l'ex sindaco Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, sull'emergenza Coronavirus.

"Registriamo da giorni - aggiunge - dichiarazioni fuori controllo, inviti bislacchi ed ordinanze stravaganti, che hanno l'effetto non di proteggere la popolazione, ma di creare solo il caos. Dobbiamo invitare tutti a proseguire le attività che le autorità non hanno espressamente vietato, a partire da quelle produttive, culturali e turistiche. E' impensabile ad esempio, come purtroppo è stato fatto, invitare i cittadini del Nord a non venire per le vacanze in Sicilia, così come noi italiani non accettiamo che qualcuno inviti i cittadini europei ad evitare la presenza nel nostro Paese. Le norme comportamentali le indicano le autorità sanitarie e le istituzioni preposte, a partire dal Governo. Atteniamoci a quelle - conclude Bianco - se non vogliamo che i nostri territori, il nostro Paese e la nostra società vengano stravolti".