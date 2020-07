Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Catania e in Sicilia al 10 luglio 2020

Nessun nuovo contagio da Coronavirus. Arrivano buone notizie sul fronte Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore - secondo quanto comunicato dal bollettino giornaliero del ministero della Salute - i laboratori dell'Isola hanno analizzato 1.986 tamponi. Gli attuali positivi scendono invece a 124, con quattro persone guarite. Resta invariato il numero delle persone ancora in ospedale (sempre sei, ma nessuno in terapia intensiva). In tutto sono 118 i siciliani in isolamento domiciliare. Non ci sono nuovi decessi. I casi totali restano dunque 3.098.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione in Italia

Intanto le ultime notizie confermano come l'Italia si trovi alle prese con nuovi focolai: l'epidemia di Covid-19 nel resto della Penisola non è finita e anche per questo il Governo sta valutando la proroga dello stato di emergenza. Secondo i nuovi dati cristallizzati alle ore 17:00 dal consueto bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 10 luglio 2020 i nuovi casi di coronavirus interessano quasi tutte le regioni (tranne, come detto, la Sicilia). Sono infatti 276 i contagi segnalati dalla sorveglianza epidemiologica istituita dalle aziende sanitarie delle singole regioni e solo 4 le regioni che registrano "zero contagi" su un totale di 47.953 tamponi. Purtroppo si registrano 12 decessi di pazienti risultati positivi al coronavirus che porta a 34.938 il computo totale delle vittime di coronavirus. Buone notizie dagli ospedali dove non si registrano affollamenti nelle terapie intensive (-4) mentre cala il numero dei pazienti covid ricoverati (-27).