Coronavirus, famiglia positiva a Librino: l’Asp sta ricostruendo i movimenti dei 4 componenti

I 4 nuovi casi di Covid-19 registrati ieri a Catania, sarebbero i componenti di un nucleo familiare residente a Librino. A confermarlo è l'Asp che specifica come ancora non sia chiaro come abbiano contratto il Coronavirus. La famiglia è stata messa in isolamento e sono in corso gli accertamenti per verificare i contatti che hanno avuto all'esterno.

Ieri, infatti, sono stati segnalati 15 nuovi casi di contagio in Sicilia, di cui 11 da ricondurre ai migranti sbarcati a Pozzallo nei giorni scorsi. Gli altri quattro sono tutti catanesi.

In Sicilia sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 2.130 i tamponi che portano il totale a 238.702. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3.115, non ci sono nuovi decessi e quindi le vittime restano 283. Sono invece 137 gli attualmente positivi. Quattro i ricoverati con sintomi (due in meno rispetto a ieri) e nessuno in terapia intensiva. In 133 si trovano in isolamento domiciliare.