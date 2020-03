La Chiesa Evangelica dona mascherine al personale del 118

La Chiesa Evangelica Cinese ha donato all'Italia migliaia di mascherine e una parte di questi dispositivi sono arrivati all'omologa Chiesa catanese. Così il pastore Francesco Romeo della chiesa Hosanna ha deciso di donare il tutto alla sanità siciliana, ed in particolar modo in sinergia e in accordo con l'assessore Regionale Ruggero Razza, agli operatori sanitari del 118.

Punto di raccordo dell'operazione è stato il consigliere comunale Daniele Bottino, riferimento della Chiesa Evangelica al Comune di Catania e collante istituzionale con l'assessorato regionale alla Sanità. "Ho ritenuto prioritario affidare queste mascherine a coloro che sono in prima linea e lavorano giorno e notte per tutti noi - dichiara il pastore evangelico Romeo - incoraggiando fortemente i fedeli a rimanere a casa così come prevede il decreto del presidente del consiglio".

"In questo momento di emergenza e grande difficoltà, cè chi si adopera con i fatti per dare una mano a coloro che combattono il Coronavirus in prima linea - ha detto Daniele Bottino - questo è l'esempio della collaborazione in un momento cosi delicato, per questo - conclude Bottino - ringrazio la Chiesa Evangelica che col suo operato ancora una volta lavora per il bene della società, l'assessore alla sanità Ruggero Razza per il suo totale supporto e la dirigenza e gli operatori del 118 Sicilia".