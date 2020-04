Coronavirus, M5S dona un ventilatore polmonare al Gravina di Caltagirone

I parlamentari Gianluca Rizzo ed Eugenio Saitta e il deputato all'Ars Francesco Cappello, tutti del Movimento Cinque Stelle, hanno donato un ventilatore polmonare al reparto di rianimazione dell'ospedale Gravina di Caltagirone. La consegna ai sanitari è stata effettuata di recente e gli esponenti pentastellati hanno anche anticipato che, a breve, arriverà un ecografo palmare.

“Abbiamo voluto dare - spiegano Cappello, Rizzo e Saitta – il nostro contributo per il Calatino e per agevolare lo straordinario e faticoso lavoro del personale sanitario in questo difficile momento. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte e ci è sembrato doveroso poter dotare di uno strumento in più il nosocomio di Caltagirone e, la prossima settimana, oltre il ventilatore polmonare arriverà anche un ecografo palmare. Nel nostro piccolo abbiamo voluto dimostrare il sostegno di tutta la comunità al personale medico con la speranza che questa emergenza, grazie alla collaborazione di tutti, possa essere lasciata ben presto alle nostre spalle”.

