Coronavirus, terzo tampone nella Rsa di San Giovanni La Punta: tutti negativi

Sono risultati negativi per la terza volta consecutiva i tamponi per la ricerca del Covid-19 eseguiti ai 13 ospiti della casa di riposo di San Giovanni La Punta e ai 4 operatori, che sono in isolamento nella struttura. Lo rende noto il sindaco Antonino Bellia. Sono stati complessivamente sei gli ospiti deceduti dopo essere stati trasferiti in ospedali perché positivi al Coronavirus. "Il risultato dei terzi tamponi effettuati - aggiunge Bellia - è arrivato dall'Asp etnea che in queste settimane ha monitorato attentamente la situazione e che in questo caso conferma la definitiva guarigione di tutti. Una notizia che riporta un po' di serenità non soltanto per le persone coinvolte ma anche per i tanti che temevano un possibile focolaio con conseguenze drammatiche per l'intera comunità. Adesso con la Fase 2 appena iniziata non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma continuare responsabilmente a mettere in atto tutte le norme igieniche e comportamentali che in questi mesi ci hanno permesso di contenere il contagio del virus. Non affolliamo i negozi, le strade - sottolinea il sindaco - manteniamo il distanziamento sociale, indossiamo le mascherine. Non è ancora tutto finito".

