Cronoscalata Giarre-Milo, le prescrizioni per accesso e viabilità

Il 22 e 23 giugno si disputerà la XXI Cronoscalata Giarre – Montesalice – Milo, manifestazione automobilistica sportiva, su circuito chiuso al transito, organizzata dall’Automobile Club di Acireale, presieduto da Angelo Pennisi. La lunghezza complessiva del circuito è di circa 6 chilometri e mezzo, con partenza in via San Paolo, a Giarre, e arrivo in via Monsignor Fichera, a Milo. Il percorso tocca anche le seguenti Strade Regie: “Macchia – Guddi – Miscarello” (territorio di Giarre e Santa Venerina), “Miscarello – Salice” (Giarre) “Salice - Milo” (di Giarre e Milo). La Città metropolitana di Catania, che ha autorizzato la gara, ha disposto che il percorso dovrà essere chiuso al transito veicolare e pedonale a partire dalle ore 5,30 in entrambi i giorni e fino a conclusione della manifestazione. Il percorso alternativo si svolgerà presso strade limitrofe al percorso di gara. Per evidenti motivi di sicurezza, a cura e responsabilità della società organizzatrice, lungo il percorso della manifestazione sarà assolutamente vietato l’accesso al pubblico.