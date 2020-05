Il Cutgana avvia il progetto "Earth School" per connettersi con la natura

Il centro di ricerca Cutgana dell'Università di Catania promuove l'iniziativa " Earth School", lanciata dal programma ambientale delle Nazioni Unite e Ted-Ed. Iniziativa supportata anche dall'International Union for the Conservation of Nature (IUCN), di cui il centro di ricerca universitario è membro dal 2014. L’iniziativa è un'avventura online che aiuta gli studenti di tutto il mondo a celebrare, esplorare e connettersi con la natura grazie al sostegno di oltre 50 esperti in materia di educazione ambientale.

Disponibile gratuitamente in 11 lingue, Earth School consente l'accesso a contenuti educativi, da video a letture, da attività a "ricerche" per permettere agli studenti di tutte le età di conoscere le meraviglie della nostra Terra da casa. Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere la natura e il nostro pianeta che ospita un'incredibile biodiversità in questa fase di emergenza mondiale legata alla pandemia Covid-19, che ha costretto oltre 1,5 miliardi di bambini a rimanere a casa con la chiusura delle scuole. Fino al 5 giugno, ogni settimana, gli studenti potranno vivere nuove avventure - The Nature of Our Stuff, The Nature of Society, The Nature of Nature, The Nature of Change, The Nature of Individual Action e The Nature of Collective Action - per celebrare il nostro mondo naturale imparando a proteggerlo. Grazie alle "lezioni", video e letture a distanza degli esperti gli studenti scopriranno il pianeta in modo diverso.