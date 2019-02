Potenziate le corse dei bus Ast tra Catania e Belpasso

A partire dal prossimo Lunedi 11 Febbraio le corse dei bus Ast tra Belpasso e Catania saranno rimodulate secondo nuovi orari e nuovi percorsi, per rendere i collegamenti più snelli e garantire ai cittadini di raggiungere in tempi più rapidi il capoluogo e di rientrare in paese.

Si provvederà ad una nuova strutturazione del servizio bus Belpasso-Catania e viceversa, che vedrà, a partire da lunedi 11 Febbraio, ben 12 corse giornaliere che da Catania (Stazione centrale) fino al capolinea di Borrello e da qui stesso ripartiranno verso il capoluogo etneo.

Un’altra novità è la fermata “Cimitero” che sarà effettuata e che permetterà ai cittadini di spostarsi agevolmente tra Borrello e il Cimitero comunale e viceversa. Gli anziani tesserati Ast e i disabili potranno viaggiare gratuitamente.

La terza e ultima innovazione, riguarda l'istituzione di una corsa giornaliera Belpasso-Nicolosi in partenza alle 7,30 e di due nuove corse Nicolosi-Belpasso in partenza alle 13,10 e alle 15,05. E' stata pensata per venire incontro soprattutto alle esigenze della popolazione studentesca che frequenta l’Istituto Alberghiero di Nicolosi. “Sono entusiasta di questi ottimi risultati - ha commentato il sindaco, Daniele Motta - che abbiamo raggiunto attraverso una interlocuzione costante con l’Ast, devo dire sin da subito attenta e sensibile verso le nostre proposte. Un risultato possibile grazie all’impegno del consigliere Giuseppe Santonocito, al quale ho affidato la delega ai Trasporti proprio per sottolineare la volontà di questa Amministrazione di dedicare energie al settore della mobilità. Ringrazio gli esponenti della società regionale di trasporti che ci hanno seguito in questo percorso di concertazione ed esprimo un vivo riconoscimento al presidente dell’Ast, Gaetano Tafuri e al direttore generale Andrea Ugo Figuccia per la loro grande disponibilità”.