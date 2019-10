Decoro urbano, ripulita con urgenza Porta Ferdinandea

Operatori della Catania Multiservizi, stamani, hanno eseguito un’urgente lavoro di ripulitura del monumento del Fortino, disposto dal sindaco Salvo Pogliese dopo l’ennesimo sfregio, perpetrato ieri con scritte spray, a uno dei siti turistico-culturali più visitati della città. Una denunzia contro ignoti sta per essere essere presentata per volere del primo cittadino, al fine individuare i colpevoli del grave gesto di vandalismo. "L’integrità della Porta Ferdinandea andava ripristinata subito, e così è stato - ha detto il sindaco Salvo Pogliese -. Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona perché chi l’ha imbrattata non la passerà liscia. Sono certo che la stragrande maggioranza dei catanesi ami la propria città e ha il senso civico di preservarla. Rivolgo a tutti un accorato appello: isoliamo i maleducati e i vandali e, se li vedete in azione, segnalatelo alle forze dell’ordine e agli uffici comunali”.