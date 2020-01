Depuratore, incontro sullo stato dell'arte

Mercoledì 22 gennaio nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, alle ore 11, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il commissario straordinario unico per la Depurazione, Enrico Rolle aggiorneranno gli importanti passi in avanti compiuti per assicurare una corretta depurazione dell’agglomerato urbano di Catania, oggi in infrazione comunitaria e per il quale sono stati stanziati fondi comunitari e nazionali per 393 milioni di euro, per la progettazione della nuova rete fognaria e la gara d’appalto per il depuratore. All'incontro parteciperanno anche i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati impegnati negli interventi per il capoluogo e gli altri comuni compresi nel comprensorio etneo, al fine di garantire un’efficiente gestione della risorsa idrica.