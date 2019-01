Disabili, assistenza scolastica bloccata: la denuncia

La Regione dice che ci sono le coperture ma la ex Provincia, oggi Città Metropolitana, per giorni ha interrotto il servizio di trasporto e assistenza per gli studenti disabili della scuola secondaria della provincia di Catania. Un vero e proprio giallo che sembrerebbe essersi risolto grazie all'intervento del consigliere comunale Sebastiano Anastasi che, durante la seduta consiliare di sabato scorso, ha chiesto con forza un segnale da parte del primo cittadino Salvo Pogliese, nella sua veste di sindaco metropolitano.

"A quanto si apprende - spiegava Sebi Anastasi - pare che stiano per essere interrotti i servizi sociali per i disabili della città metropolitana. Tutto questo nonostante l'assessore regionale Maria Ippolito abbia diramato una nota nella quale garantisce il sostegno economico al settore".

Nella nota dell'assessorato regionale si leggeva infatti che "I servizi scolastici di trasporto e di igiene personale nei confronti degli studenti disabili possono e anzi, devono, continuare perché si tratta di servizi pubblici essenziali". "Non c'è alcun problema di copertura finanziaria in quanto nella previsione di bilancio 2019 il governo regionale ha appostato le risorse necessarie. Posso rassicurare le famiglie degli studenti con disabilità - ha proseguito la Ippolito - che il servizio sarà mantenuto sino alla fine dell'anno scolastico".

In un trafiletto pubblicato oggi dal quotidiano La Sicilia, il sindaco Pogliese ha spiegato infine che i servizi di "trasporto, convitto, semiconvitto, igiene personale, comunicazione extrascolastica" saranno ripristinati.