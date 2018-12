Discarica abusiva ad Aci Sant'Antonio, le denuncia di Legambiente

Da tempo nel comune di Aci Sant'Antonio è presente, in un' area periferica ed isolata, una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere. Settimanalmente vengono sversati da mezzi pesanti: inerti, scarti di lavorazione, pneumatici e sin anche rifiuti pericolosi. Questi vengono successivamente incendiati producendo pericolosissime nubi cariche di ceneri che raggiungono le vicine abitazioni.

La situazione è stata denunziata dai residenti e dal circolo di Legambiente Sartorius Waltershausen di Acireale a tutti gli organi preposti ma ad oggi non è arrivata né una risposta né un controllo. La prima denuncia è stata presentata lo scorso 16 giugno, senza alcun effetto, così come la seconda datata 12 novembre.

“La situazione – dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – è davvero pericolosa. In ballo c'è la salute di tante persone. Ed è davvero scandaloso che sia il Comune di Aci Sant'Antonio, i Carabinieri, l'Arpa e l'Asp di Catania, si stiano disinteressando delle questione, nonostante le denunce”. “La salute dell'uomo e della terra – dichiara Sarah Leonardi, presidente del circolo di Legambiente Sartorius Waltershausen - che accoglie il nostro nutrimento dovrebbe essere il primo bene da proteggere e difendere e chi deve farlo per dovere non può esimersi o ignorare tutto questo”.