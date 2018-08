Caltagirone ricorda Don Pino Puglisi con un "arazzo di fuoco"

Sarà sia un omaggio alla Madonna, sia a Padre Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia a Palermo il 15 settembre 1993, ora Beato, il disegno che mercoledì 15 agosto si illuminerà sulla Scala di Santa Maria del Monte di Caltagirone. Dopo il 24 e 25 luglio scorsi, gli oltre 3 mila coppi alimentati con olio d'oliva e sistemati sui 142 gradini decorati con le maioliche torneranno ad accendersi ed a trasformarsi in un arazzo di fuoco in occasione del "clou" dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Ponte, co-patrona della città. "Siamo fiduciosi - sottolinea il sindaco Gino Ioppolo - che pure gli appuntamenti del 14 e 15 agosto, nel costituire un omaggio alla co-patrona della città e quest'anno, nella ricorrenza dell'anniversario del sacrificio del Beato padre Pino Puglisi, a tutte le vittime della criminalità mafiosa, confermino questa eccezionale capacità attrattiva".