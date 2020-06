Ospedale Cannizzaro: giovane dona cuore, polmoni, fegato, reni e cornee

Un prelievo multiplo di organi è stato eseguito nei giorni scorsi all’Ospedale Cannizzaro di Catania da una persona di giovane età deceduta a seguito di un incidente stradale: sono stati prelevati cuore, polmoni, fegato e reni, trapiantati su cinque pazienti, e anche le cornee, inviate alla Banca degli occhi. Il processo di donazione è stato gestito dalla referente dell’Azienda Cannizzaro per i trapianti, dottoressa Antonella Mo, e dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dalla dottoressa Maria Concetta Monea, in stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti della Sicilia coordinato dal dott. Giorgio Battaglia. Le operazioni di prelievo hanno impegnato i sanitari per diverse ore. “Ringraziamo di vero cuore la famiglia che, pur provata dal dolore, con un gesto di grande altruismo ha permesso a cinque persone di avere una nuova vita. Un grazie anche agli operatori dell’Ospedale Cannizzaro – dice il Direttore Generale, Salvatore Giuffrida – che hanno seguito con sensibilità e professionalità l’intero percorso, e a tutti gli attori della rete trapiantologica regionale”. La scorsa settimana un’altra paziente, assistita nel reparto di Anestesia e Rianimazione del Cannizzaro dove è deceduta, aveva espresso il consenso alla donazione degli organi che però non sono stati valutati idonei a causa della patologia di cui la donna soffriva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.