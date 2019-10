Droga a San Cristoforo: arrestato spacciatore di origine romena

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato a San Cristoforo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 25enne rumeno Gheorghe Laurentin Trusca.

Da tempo ormai i militari erano al corrente della lucrosa ma illecita attività del romeno e, pazientemente, hanno atteso di coglierlo con le mani nel sacco.

L’occasione si materializzava quando, in uno specifico servizio notturno svolto nel quartiere San Cristoforo, l’uomo in via Testulla è stato visto cedere qualcosa a due giovani che, successivamente fermati e controllati dai militari, sono stati trovati in possesso di due involucri a loro ceduti da Trusca, contenenti ciascuno sostanza stupefacente di tipo cocaina.

L’uomo è stato, quindi, arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.