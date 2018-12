Pilota di drone bloccato dalla polizia in piazza Europa

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, hanno denunciato in Piazza Europa una persona che stava per effettuare delle riprese professionali con un drone, dal peso di 1,5 chili. Secondo gli agenti, questo strumento avrebbe potuto arrecare danno alla popolazione in caso di incidente dovuto alle forti raffiche di vento o altro.

Il soggetto in questione, che effettuava dal 2016 delle riprese per conto di un'agenzia immobiliare nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo ed Enna, non aveva infatti l'autorizzazione dell'Enac. E' stato sequestrato penalmente un hard disk con 2 tera di file e gli sono state contestate numerose violazioni al regolamento in vigore.