Emergenza casa, c'è accordo tra Comune e sindacato degli inquilini

E' stato sottoscritto, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, l'accordo di collaborazione tra il Comune di Catania-Direzione Famiglia e Politiche Sociali e le organizzazioni Sindacali degli inquilini e degli assegnatari Sunia, Sicet, Uniat. Le organizzazioni sindacali in collaborazione con l'amministrazione Comunale promuoveranno diverse attività di servizio all’utenza e metteranno a disposizione la propria competenza sia nell'ambito delle tematiche del disagio abitativo, accesso e godimento degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sia nella consulenza, elaborazione e perfezionamento dei contratti di locazione.

L'intesa siglata si inserisce tra le attività previste dall'agenzia sociale per la casa allestita presso la Direzione famiglia e politiche sociali in via Dusmet 141, finanziata con i fondi del Pon Metro e gia' avviata nel Dicembre 2018, con lo scopo di ottimizzare le risorse in collaborazione con i soggetti qualificati operanti nel settore.