Emergenza rifiuti, Musumeci: "Catania, Palermo e Messina sono una zavorra"

"Le tre città metropolitane della Sicilia, Catania, Messina e Palermo sono una zavorra" sui rifiuti, perché la raccolta differenziata in queste città raggiunge solo tra il 9 e l'11 per cento". E' l'atto di accusa del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante la presentazione del report sul primo anno di giunta.

"L'emergenza rifiuti esiste dal 1998 - spiega - quando l'allora presidente Capodicasa chiese e ottenne un'ordinanza dal Consiglio dei ministri per poteri straordinari. Noi abbiamo chiesto un'ordinanza e l'abbiamo avuta solo per sei comuni non per tutta l'isola, senza poteri speciali. Ormai è andata".

"Mancano gli impianti in Sicilia e manca la raccolta differenziata per cui ogni giorno 5000 tonnellate di rifiuti venivano conferiti nelle poche discariche nell'isola, quasi tutte private, chissà come mai. Cosa mancava? Lo strumento di pianificazione, il piano riordinario dei rifiuti. Abbiamo detto che lo avremmo adottato entro dicembre e nessuno ci credeva, mentre la prossima settimana contiamo di deliberarla".

"Nel frattempo, siamo ancora ultima regione d'italia ma siamo proiettati verso il 50 per cento ragionevolmente entro un anno - dice - complimenti ai sindaci che sono riusciti ad aumentare la differenziata".