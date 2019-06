Etna, si è conclusa l'attività vulcanica iniziata lo scorso 15 giugno

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 10:37, la fine dell'attività vulcanica. In particolare, nelle ultime 48 ore, si segnala l'assenza delle intense attività esplosive con emissioni di cenere iniziate il 15 giugno 2019. Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico, questa non ha mostrato variazioni significative, oscillando intorno a valori bassi.