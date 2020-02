Evade dai domiciliari per fare passeggiata notturna: arrestato

I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 20enne Daniele Mancuso, responsabile del reato di evasione. Il giovane in particolare, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari sin dal mese di settembre dello scorso anno, ha pensatro di concedersi stanotte una sortita fuori dal luogo di detenzione. Purtroppo per lui è stato riconosciuto e bloccato dai militari nella centrale via Callipoli che lo hanno tenuto in custodia presso le camere di sicurezza della compagnia in attesa della celebrazione del rito direttissimo.