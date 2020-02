Evade per vedere la festa di Sant'Agata, arrestato pregiudicato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di San Cristoforo hanno arrestato il pregiudicato catanese Fabio Vaccalluzzo per evasione dagli arresti domiciliari. Aveva già alle spalle dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Lo scorso 3 febbraio non aveva resistito alla tentazione di partecipare ai festeggiamenti agatini e si era recato in Piazza Università, evadendo dai domiciliari Gli agenti hanno accertato il reato e, conoscendo bene le sue abitudini, lo hanno rintracciato nella villa Bellini, dove è stato tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno, condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.